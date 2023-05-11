Казахского бойца из UFC назвали грозой Кавказа

Казахстанский тренер по ММА Сагиндык Мекеев рассказал о своем отношении к соотечественнику Дамиру Исмагулову, выступающему в UFC, передают Vesti.kz.

32-летний Исмагулов занимает 12-е место в рейтинге легкого веса американского промоушена.

"Дамир был грозой Кавказа, он в Кубке России выиграл трех дагестанцев и двух чеченцев. Мы знаем, что такое чемпионат России, кто доминирует в его весе. Дамир с каждым годом рос как спортсмен, работал над собой. Что мне нравится, он трудоголик, он никогда не отсиживался после боев. В этом отношении он мне нравился, поэтому я ему всегда помогал", - рассказал Мекеев в интервью "Вестник ММА".