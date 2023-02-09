"Казахи в Майами". Шавкат Рахмонов представил фото перед боем в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов опубликовал в своем Instagram новое фото перед боем в США, сообщает корреспондент Vesti.kz. На фото Рахмонов в компании другого бойца из Казахстана Асу Алмабаева.

Рахмонов уже тренируется в США, где 4 марта встретится с Джеффом Нилом. Бой будет соглавным на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

"Казахи в Майами", - написал Рахмонов.

На данный момент Рахмонов идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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