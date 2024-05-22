Казах из UFC выбрал идеального соперника

Казахстанский боец UFC Азат Максум (15-1) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, с кем и когда хотел бы провести следующий поединок в американской организации.

По словам 29-летнего бойца, он планирует вернуться в октагон в августе текущего года и подраться с кем-то из топ-15 наилегчайшего дивизиона.

"Мне интересны все из топ-10/15 моего дивизиона. Но наиболее идеальным соперником для меня стал бы представитель Китая Су Мудаэржи (14-й в рейтинге). Удобный соперник для меня. Посмотрим, кого дадут в итоге. В целом, мне без разницы против кого драться. Когда планирую вернуться в октагон? Ориентировочно в августе. Хотелось бы выступить на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), но не знаю, что в организации решат. Сейчас я в Штатах, помогаю Асу Алмабаеву готовиться к его следующему поединку", - заявил Максум.

Напомним, что Азат Максум свой последний поединок в UFC провел в феврале текущего года, уступив решением судей американцу Чарльзу Джонсону. Всего в американском промоушене на счету казахстанца два боя (одна победа и одно поражение).