Камару Усман дал совет Шавкату Рахмонову после решения UFC

Казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов был исключен из рейтинга UFC после повторной травмы колена и недавней операции, передают Vesti.kz.

Боец не выходил в клетку с декабря 2024 года, когда победил ирландца Иэна Гэрри на UFC 310. Ожидается, что спортсмен пропустит около 9-10 месяцев.

Усман выражает полное сочувствие

Американский боец нигерийского происхождения и бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает ситуацию несправедливой и поддерживает непобеждённого бойца.

"Я понимаю тебя, но ведь Джон (Джонс) оставался в рейтинге почти два года. Я не спорил по поводу Джона. Я не возражал, когда его держали в рейтинге. Я никогда не спорил с этим — и справедливо. По сути, мы сами выбираем, кого оставлять в рейтинге, а кого нет, верно?

Дело не в том, что он плохо выступал, просто некоторые вещи невозможно контролировать. Мне его жаль, потому что всё, чего ты хочешь — быть здоровым, выходить на бои, делать своё дело и обеспечивать семью, но, к сожалению, это не всегда возможно. Он продолжает получать травмы.

Я бы сказал себе: давай найдём новый тренировочный лагерь — если это действительно то, что ты всё ещё хочешь делать, давай найдём новый лагерь, и давай будем заботиться о теле, пока не закончишь со спортом, а потом сможешь вернуться домой и жить так, как хочешь. Но если у тебя всё ещё есть амбиции стать чемпионом и делать все эти феноменальные вещи, тогда нам, возможно, придётся рассмотреть изменения, потому что, насколько я понимаю, это уже не первый раз, когда он получает такую травму", — цитирует Усмана MMA Junkie со ссылкой на подкаст "Pound 4 Pound" с Генри Сехудо.

Советы по тренировкам и подготовке

Усман подчеркнул важность смены лагеря и безопасной подготовки. Обычно Рахмонов тренируется в Kill Cliff FC во Флориде, но только перед назначенным боем. Усман считает, что это поможет избежать повторных травм и продолжить карьеру на высоком уровне.

Будущее Рахмонова

По словам Усмана, Рахмонов остаётся перспективным претендентом в полусреднем весе UFC. Решение о возвращении в рейтинг и дальнейших боях полностью зависит от восстановления здоровья и правильного тренировочного процесса.

