"Как Месси". Известный боец из Казахстана забил эффектный гол

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (16-0) забил гол в товарищеском матче, а проход проспекта UFC сравнили с аргентинской звездой Лионелем Месси, передает корреспондент Vesti.kz.
На видео наложили голос комментатора, который сопровождает проход казахстанца словами "Encara Messi" (Все еще Месси), намекая на звезду футбола.
"Тем временем Шавкат Рахмонов совершает большие прорывы в Порт-де-ла-Шапель", - подписано видео с проходом.
Шавкат Рахмонов показал фанатам пояс от UFC
Pendant ce temps Shavkat Rakhmonov fait des grosses percé au five de Porte de la Chapelle ⚽️😹 pic.twitter.com/lSKD7uXt1d— MMA EMPIRE ⚔️ (@LempireMMA) September 24, 2022
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