"К черту их всех". Соперник казахстанца Рахмонова по бою в UFC объяснил свой допинг

Бывший боец промоушена UFC бразилец Мишель Празерес рассказал, почему получил дисквалификацию на четыре года. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По словам бойца, причиной проблем с USADA стал препарат кломид для решения проблемы с фертильностью.

"Я рассказал USADA все, что знал. Мы с женой проходили лечение, чтобы родить еще одного ребенка. Это не стероид, а лекарство. Они опросили меня, жену и врача, взяли все рецепты и медицинские записи, результаты всех обследований и все равно отстранили меня.

USADA наказывают человека так, как им захочется. Я зарабатывал деньги в UFC, но спокойствие важнее. Мне что, нельзя заводить ребенка из-за USADA и UFC? К черту их всех, буду драться в Бразилии и зарабатывать там же. Семья прежде всего", - рассказал Празерес.

Празерес последний поединок провел против казахстанца Шавката Рахмонова в июне этого года в рамках турнира UFC Fight Night 190. В том противостоянии бразильский боец проиграл сабмишеном во втором раунде. После этого поражения Мишель попросил разорвать контракт с UFC, чтобы заняться бизнесом.

Празерес дебютировал в UFC в бою со своим соотечественником Пауло Тиаго в мае 2013 года. Этот поединок Мишель проиграл единогласным решением судей. На его счету 26 побед и четыре поражения.