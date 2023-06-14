Жумагулову назвали ключ к победе в последнем бою в UFC

Обозреватель портала mmamania.com Патрик Штумберг прокомментировал корреспонденту Vesti.kz шансы казахстанца Жалгаса Жумагулова в поединке против бразильца Фелипе Буньеса. Эксперт назвал единственное препятствие для бойца из Казахстана.

Напомним, поединок по казахстанскому времени состоится утром, 18 июня, на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США).

При этом изначально казахстанец должен был драться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако последний не смог сделать вес.

"Жумагулов ниже Бунеса, который обладает хорошими навыками в борьбе. Однако казахстанец умеет сокращать дистанцию и лучше в стойке. К тому же его опыт и мастерство несколько выше, чем у соперника. У Жумагулова есть большой минус в выносливости, которой вряд ли хватит на весь поединок. Вполне вероятно, что первые два раунда станут определяющими для него. Если ему удастся нанести максимальный урон и продержаться в концовке, то он одержит победу. Главное, чтобы мы получили справедливую оценку от судей. Я думаю, что Жумагулов победит решением", - отметил Штумберг.

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У казахстанца остался один поединок по контракту с американским промоушеном.

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