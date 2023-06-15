Жумагулова похвалили и предрекли ему победу в следующем бою в UFC

Американский журналист Джек Маккаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz спрогнозировал досрочную победу казахстанца Жалгаса Жумагулова в бою с бразильцем Фелипе Бунесом. Эксперт отметил главное преимущество ветерана над дебютантом.

Поединок по казахстанскому времени состоится утром, 18 июня, в рамках турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США).

При этом изначально казахстанец должен был драться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако последний не смог сделать вес.

"Жумагулов является фаворитом. Не стоит уделять слишком много внимания рекорду бразильского бойца Бунеса. В UFC - он новичок, а казахстанец опытный волк. Жумагулов один из самых опытных представителей дивизиона. Все бои, не считая встречи с Капе, у него были конкурентными. Во встрече с дебютантом он будет фаворитом. Вполне вероятно, что удастся добиться даже досрочной победы", - отметил Маккаферри.

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У казахстанца остался один поединок по контракту с американским промоушеном.

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