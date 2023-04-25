Жумагулова лишили статуса фаворита в следующем бою в UFC

Нидерландский эксперт в мире ММА Марсель Дорф поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от предстоящего боя Жалгаса Жумагулова (14-8) против Рафаэля Эстевама из Бразилии. Также специалист назвал преимущество казахстанца.

Их бой пройдет 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (Нью-Джерси, США). При этом Жумагулов должен был встретиться с американцем Натаном Манессом, но тот получил травму.

"У бразильского бойца в карьере нет ни одного поражения, однако и боев уровня UFC не было. Жумагулов не самый сильный представитель дивизиона, но он способен создать проблемы многим. Казахстанец очень выносливый и бьется до конца. У него нет четко выраженного стиля, тогда как Эстевам предпочитает борьбу. Я думаю, что противостояние будет интересным. Скорее всего, Эстевам победит, но хорошие шансы на успех есть и у Жумагулова. По крайней мере, ему терять нечего", - отметил Дорф.

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На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

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