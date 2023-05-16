Жумагулов оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ по боксу

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о выступлении сборной Казахстана по боксу на ЧМ-2023, сообщают Vesti.kz. Он поздравил команду.
"Поздравляю весь казахский народ! Поздравляю всю боксерскую общественность с победой в чемпионате! Кенесу Хамитулы, который способствовал и поддерживал спорт в нашей стране, большое спасибо", - написал Жумагулов в Instagram.
Напомним, сборная Казахстана по боксу успешно выступила на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), где завоевала пять медалей, четыре из которых - золотые. Казахстан повторил исторический успех. Из пяти финалов были выиграны четыре на ЧМ-2023. Столько же чемпионов у сборной Казахстана было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы.
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