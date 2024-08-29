"Жертва для Ислама". Фанаты Махачева усомнились в уровне Рахмонова после разговоров о бое

Фанаты российского чемпиона легкого веса UFC Ислама Махачева (26-1) не верят в успех казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова (18-0) в противостоянии с их бойцом. В недавнем интервью небитый Номад заявил, что будет готов разделить клетку с файтером из Дагестана, который в настоящее время возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории.

Вокруг этих слов в различных социальных сетях появилось немало новостей, которые, в свою очередь, вызвали жаркие споры между фанатами одного и другого. Корреспондент Vesti.kz собрал любопытные комментарии, которые под этой цитатой оставляли болельщики российского чемпиона. Посмотрим, что же они думают о потенциальном противостоянии Ислама и Шавката.

В интервью Submission Radio Шавкат ответил на вопрос о возможности провести бой с Махачевым:

"Исламу еще нужно защитить титул в своей весовой категории, но если он сделает это и решит подняться, я буду не против поединка с ним. Посмотрим, как все сложится", - сказал казахстанец.

Начинается… Для начала, проведи титульный бой и завоюй в своем дивизионе пояс, а уже потом можно говорить за Ислама и все остальное… Ислам несколько раз защитил свой титул, плюс ко всему Волка (Александра Волкановски - Прим. автора) "отправил спать". И на данный момент номер один в рейтинге P4P. Тебе нужно завоевать пояс. Ислам уже успел завоевать и защитить, в отличие от тебя. Так надо сперва пояс завоевать. Ислам не с тобой будет драться, а с чемпионом. Зачем далеко забегать? Дойди до титульника сначала. Я что-то пропустил, что-ли? С каких это пор третий номер полусреднего веса хочет драться с чемпионом легкого веса? Ты еще не чемпион, братиш, проснись. И еще не факт, что в ближайшее время ты им станешь, UFC выгоднее бой Белала против Усмана. Он еще не заслужил боя с Исламом. Для начала ему нужно победить Леона, Белала, Камару и Бернса, а потом уже можно будет подумать.

Часть болельщиков считает, что у Шавката сейчас вообще не может быть мыслей о поединке с Махачевым. По их мнению, у бойцов разный статус: Ислам уже чемпион и одна из самых больших звезд UFC, а Шавкат пока лишь яркий претендент. Эти фанаты призывают казахстанца сконцентрироваться на своих задачах и сначала добиться чемпионства.

Жертва для Ислама, честно говоря. Максимум два раунда понадобится Исламу. Ислам просто переедет его. В UFC нет бойца, который переедет Ислама. Шавкат натравил на себя дагестанцев. Но логику не пойму. Шавкат сможет выиграть у Хамзата, но Ислам его сожрет. Шавкат, тебе далеко до уровня Ислама. Казах на пять раундов не готов, функционально слабый.

Другие открыто сомневаются в навыках Рахмонова на фоне мастерства Махачева. Они заранее приписывают казахстанцу поражение, если он все же вступит в поединок с дагестанцем.

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Часть пользователей, чьи комментарии мы не стали цитировать, обвинили Шавката в том, что он "стал много говорить". Но, справедливости ради, нужно отметить, что боец отвечал на вопросы журналиста, и именно из его ответов были собраны различные цитаты, включая этой. Мало кто понимает, что это не Рахмонов бросает вызовы во все стороны, а на самом деле он лишь отвечает на заданные ему вопросы.

Отметим, что в ближайшем будущем бой между Махачевым и Рахмоновым вряд ли возможен. У Ислама намечается четвертая защита пояса в легком весе, а Шавкат ждет свой титульный шанс в полусреднем дивизионе.