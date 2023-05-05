Жалгасу Жумагулову напомнили о последних неприятностях после отмены боя в UFC

Телеграм-канал "Вещий Олег" вспомнил о неудачных моментах в карьере казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло на фоне отмены боя Жумагулова на турнире UFC 288. Поединок с бразильцем Рафаэлем Эстевамом был отменен из-за того, что у соперника казахстанца возникли проблемы со сгонкой веса.

Если вы думаете, что вам в жизни не очень везет, посмотрите на последние шесть месяцев Жалгаса Жумагулова: - в очередной раз проиграл в UFC раздельным решением, хотя 12 из 13 профильных СМИ насчитали его победу; - принял решение завершить карьеру; - принял решение не завершать карьеру; - узнал, что один из ранее победивших его соперников – гей; - лишился изначального оппонента (Нейта Манесса) и получил на замену дебютанта промоушена; - явил миру новую прическу, как у Падди Пимблетта, и стал звездой мемов; - успешно сделал вес, но уже после взвешивания был снят с турнира из-за проблем у его соперника.

Их бой был запланирован на 6 мая. При этом Жумагулов ранее должен был сразиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму. Что касается самого казахстанца, то он сделал вес.

На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

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