Жалгасу Жумагулову напомнили о последних неприятностях после отмены боя в UFC

Телеграм-канал "Вещий Олег" вспомнил о неудачных моментах в карьере казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло на фоне отмены боя Жумагулова на турнире UFC 288. Поединок с бразильцем Рафаэлем Эстевамом был отменен из-за того, что у соперника казахстанца возникли проблемы со сгонкой веса.
Если вы думаете, что вам в жизни не очень везет, посмотрите на последние шесть месяцев Жалгаса Жумагулова:
- в очередной раз проиграл в UFC раздельным решением, хотя 12 из 13 профильных СМИ насчитали его победу;
- принял решение завершить карьеру;
- принял решение не завершать карьеру;
- узнал, что один из ранее победивших его соперников – гей;
- лишился изначального оппонента (Нейта Манесса) и получил на замену дебютанта промоушена;
- явил миру новую прическу, как у Падди Пимблетта, и стал звездой мемов;
- успешно сделал вес, но уже после взвешивания был снят с турнира из-за проблем у его соперника.
Их бой был запланирован на 6 мая. При этом Жумагулов ранее должен был сразиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму. Что касается самого казахстанца, то он сделал вес.
На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.
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