Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Жалгасу Жумагулову напомнили о последних неприятностях после отмены боя в UFC

Жалгасу Жумагулову напомнили о последних неприятностях после отмены боя в UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Телеграм-канал "Вещий Олег" вспомнил о неудачных моментах в карьере казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло на фоне отмены боя Жумагулова на турнире UFC 288. Поединок с бразильцем Рафаэлем Эстевамом был отменен из-за того, что у соперника казахстанца возникли проблемы со сгонкой веса.

Если вы думаете, что вам в жизни не очень везет, посмотрите на последние шесть месяцев Жалгаса Жумагулова:

- в очередной раз проиграл в UFC раздельным решением, хотя 12 из 13 профильных СМИ насчитали его победу;

- принял решение завершить карьеру;

- принял решение не завершать карьеру;

- узнал, что один из ранее победивших его соперников – гей;

- лишился изначального оппонента (Нейта Манесса) и получил на замену дебютанта промоушена;

- явил миру новую прическу, как у Падди Пимблетта, и стал звездой мемов;

- успешно сделал вес, но уже после взвешивания был снят с турнира из-за проблем у его соперника.

Их бой был запланирован на 6 мая. При этом Жумагулов ранее должен был сразиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму. Что касается самого казахстанца, то он сделал вес.

На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 23:41
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жалгасу Жумагулову напомнили о последних неприятностях после отмены боя в UFC
Вчера , 22:46
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas В команде Жумагулова отреагировали на отмену боя в UFC
Вчера , 19:56
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Бой Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известна причина
Вчера , 18:54
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas/ Жалгас Жумагулов сделал заявление перед боем в UFC
Вчера , 13:15
UFC
©Кадр из видео Экс-чемпион устроил яркое шоу на битве взглядов перед UFC 288
Вчера , 07:55
UFC
©UFC 5 причин посмотреть турнир UFC 288: от последнего боя Жумагулова до оппозиции Рахмонова
4 мая, 20:58
UFC
©Instagram.com/zhumagulov_zhalgas Названы сильные стороны Жумагулова перед следующим боем в UFC
4 мая, 19:15
UFC
©instagram.com/ismagulov_damir Дамир Исмагулов поделился новостями о следующем бое в UFC
4 мая, 17:59
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Российский эксперт прокомментировал новый имидж Жалгаса Жумагулова
4 мая, 11:27
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жумагулов высказался о переходе двух казахстанских бойцов в UFC
4 мая, 09:36
UFC
©UFC Жумагулов рассказал, почему против боя Рахмонов - Чимаев
3 мая, 08:46
UFC
©Locker Room Мечты фанатов: топ-5 ожидаемых поединков казахстанских бойцов ММА
2 мая, 13:00
UFC
©UFC Пригрозил поражением. Что известно об охотящемся на Рахмонова топовом бойце UFC?
2 мая, 11:25
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Объявлен полный кард турнира UFC 288 с участием Жалгаса Жумагулова
2 мая, 08:42
UFC
©instagram.com/felipecabocaoufc/ Бывший боец UFC скончался после наезда автобуса
1 мая, 21:27
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57 Асу Алмабаев сделал заявление о своем дебюте в UFC
1 мая, 18:13
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Назван соперник Рахмонова на лучший бой года в UFC
1 мая, 17:12
UFC
©twitter.com/francis_ngannou Казахстанский промоушен предложил контракт экс-чемпиону UFC
1 мая, 16:49
UFC
©Личный архив Ирины Алексеевой Уроженка Казахстана прокомментировала скандальное интервью после дебюта в UFC
30 апреля, 11:50
UFC
©T.me/mmatm_tg Макгрегор нашел себе нового соперника? Это не ММА, и даже не бокс
30 апреля, 08:20
UFC
©UFC Уроженка Казахстана дебютировала в UFC победой редким болевым приемом
29 апреля, 14:23
UFC
©fightnews Главный мерзавец UFC задумался о возобновлении карьеры
28 апреля, 22:55
UFC
©UFC Топовый боец UFC собрался нанести первое поражение Шавкату Рахмонову
27 апреля, 22:15
UFC
©twitter.com/NateDiaz209 Экс-звезда UFC добровольно явился в полицию. Ему грозит тюрьма за уличную драку
27 апреля, 16:16
UFC
©UFC Звезду UFC не допустили до боя. Подробности
27 апреля, 13:53
UFC
©UFC Кто волк, а кто чурбан? Как Чимаев пытался оскорбить Рахмонова за последний год
27 апреля, 13:16
UFC
©ufc.com "Выглядит еще опаснее". В ММА оценили новый имидж Шавката Рахмонова
27 апреля, 12:28
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/laura_sanko "У него сейчас мурашки". Шавката Рахмонова потроллили из-за откровенного фото фанатки
27 апреля, 11:41
UFC
©instagram.com/bullyb170 Хабиб дал совет сбежавшему от Рахмонова бойцу UFC
27 апреля, 10:47
UFC
©instagram.com/laura_sanko Горячая фанатка Шавката Рахмонова показала пикантное фото с пляжа

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus