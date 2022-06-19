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Жалгас Жумагулов согласился на еще один бой в UFC. Подробности

Жалгас Жумагулов согласился на еще один бой в UFC. Подробности
©ufc.com
Новости спорта MMA UFC
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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-7) согласился выйти на поединок на коротком уведомлении, но бой сорвался, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Телеграм-канал "Игорь, как дела?" рассказал подробности возможного противостояния и причину срыва.

"Чуть не случилась забавная история. В следующие выходные Тагир Уланбеков должен был драться с Тайсоном Нэмом на турнире UFC. Но Тагир получил травму и снялся с боя. На замену согласился выйти Жалгас Жумагулов, он дал свое согласие.

Но боя не случилось, Нэма тоже сняли с турнира. Вот так бывшие бойцы Fight Nights чуть на троих не сообразили 😁", - пишет источник.

Напомним, ранее казахстанец проиграл поединок американцу Джеффу Молине (11-2) на турнире UFC Vegas 56, потерпев второе поражение подряд.

Жумагулов обратился к непобежденному бойцу UFC

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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