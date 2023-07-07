Жалгас Жумагулов предостерег Шавката Рахмонова перед следующим боем в UFС

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов высказался о следующем поединке своего соотечественника Шавката Рахмонова в UFC, передают Vesti.kz. Он высказался о том, как бы дрался на его месте.

16 сентября Рахмонов проведет бой в Лас-Вегасе (Невада, США), где его соперником станет американец Келвин Гастелум.

"Интересный бой, да. Тем более, мы знаем, что Гастелум был в топе, дрался за пояс, с Адесаньей дрался. Не знаю, как бы я поступил на месте Шавката. Наверное, я бы первые раунды больше подргузил борьбой. Борьбой в клинче. Затаскал бы его, а потом второй-третий раунды можно было бы с ним подраться хорошо. Кстати, Гастелум лоу-кик хорошо бьет. Над этим тоже надо Шавкату поработать, чтобы он ноги ему не отбил", - сказал Жуиагулов в интервью YouTube-каналу "Территория ММА".

Напомним, Жумагулов провел в UFC семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. В последнем поединке в июне он проиграл американцу Джошуа Вану.

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