Жалгас Жумагулов показал видео впечатляющей работы перед боем в UFC

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) поделился видео в преддверии боя в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец проведет поединок против Рафаэля Эстевама из Бразилии.

Их бой пройдет 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (Нью-Джерси, США). При этом Жумагулов должен был встретиться с американцем Натаном Манессом, но тот получил травму.

"Осталось 11 дней до боя", - написал Жумагулов в своем Instagram.

На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

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