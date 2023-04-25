Жалгас Жумагулов показал видео впечатляющей работы перед боем в UFC

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) поделился видео в преддверии боя в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец проведет поединок против Рафаэля Эстевама из Бразилии.
Их бой пройдет 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (Нью-Джерси, США). При этом Жумагулов должен был встретиться с американцем Натаном Манессом, но тот получил травму.
"Осталось 11 дней до боя", - написал Жумагулов в своем Instagram.
На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.
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