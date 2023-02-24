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Жалгас Жумагулов начал подготовку к последнему бою в UFC

Жалгас Жумагулов начал подготовку к последнему бою в UFC
©Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов начал подготовку к следующему бою в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Файтер прибыл в США и приступил к занятиям в известном зале American Top Team. Отметим, что для Жалгаса это будет последний бой по контракту с UFC.

Свой предыдущий бой в UFC казахстанец провел в декабре в Лас-Вегасе, когда проиграл спорным судейским решением американцу Чарльзу Джонсону. После этого Жумагулов объявил о завершении карьеры, однако спустя некоторое время все же решил отработать контракт с UFC. Дата и место проведения поединка пока неизвестны.

Добавим, что Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.
 

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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