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Жалгас Жумагулов: Чтобы жить в Америке, ты должен пахать, как лошадь

Жалгас Жумагулов: Чтобы жить в Америке, ты должен пахать, как лошадь
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов рассказал о своем опыте жизни в США с семьей, передают Vesti.kz.

По словам спортсмена, он попал в Майами в сезон весенних каникул, когда взлетели цены и было сложно найти арендное жилье. Квартира с двумя спальнями обходилась ему в 6 тысяч долларов в месяц. При этом он специально выбрал безопасный район с высокими ценами на жилье, потому что в приоритете была безопасность семьи.

"Моя семья приехала ко мне, помогала. С семьей легче. Ментально держался, по питанию все было правильно. (...) За эти пять месяцев я потратил 60 тысяч долларов. Я почему не мог уехать - у меня виза закончилась, последний бой по контракту остался. Столько денег потратил, столько пахал. Не хотелось взять и уехать. Я рискнул и ждал. Я думаю, неплохо подрался", - рассказал Жумагулов в интервью YouTube-каналу "Территория ММА". 

Казахстанский боец также ответил на вопрос, остался бы он жить в Америке.

"Чтобы жить в Америке, ты должен пахать, как лошадь. Не знаю, я бы не захотел так жить. Просто так если летать, проводить свой лагерь. Там очень сложная жизнь. Чтобы сборы провести, много денег нужно. Сколько я знаю казахов, которые там, они все на траках (дальнобойщиками. - Прим.) работают. Дом свой не видят, живут в этих траках. Мне здесь (в Казахстане) нравится", - добавил он.

По мнению Жумагулова, для комфортной жизни в США с супругой и двумя детьми необходимо зарабатывать минимум 10 тысяч долларов в месяц. 

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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