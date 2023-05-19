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Новости спорта MMA UFC

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Ирландский друг Рахмонова с 12-0 ворвался в рейтинг UFC. Им придется драться друг с другом?

Ирландский друг Рахмонова с 12-0 ворвался в рейтинг UFC. Им придется драться друг с другом?
©UFC

На этой неделе в топ полусреднего дивизиона UFC впервые попал 25-летний ирландский проспект Иэн Машадо Гэрри (12-0). В лучшем промоушене мира он уже добыл пять побед, и это один из самых ярких проспектов в весе до 77 килограммов, где также выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0). Корреспондент Vesti.kz - о потенциале Гэрри и его взаимоотношениях с Номадом.

Гэрри (№13) - это третий непобежденный боец в нынешнем топе полусреднего веса UFC. Помимо него есть еще Хамзат Чимаев (12-0, №4) и Рахмонов (№6). Однако он моложе обоих, и в UFC дерется очень часто - пять боев ровно за полтора года, а это в среднем раз в три-четыре месяца. И такая активность может достаточно быстро продвинуть Гэрри, ему необходимо лишь продолжать побеждать. 

В десять лет он начал заниматься боксом, а потом, когда его соотечественник Конор МакГрегор вывел ММА на невиданный ранее уровень популярности, он решил добавить универсальности. К 18 годам он уже имел черный пояс по дзюдо. С боксерско-дзюдоистской базой Иэн пришел в мир смешанных единоборств.

По любителям он провел семь поединков, одержав в них шесть досрочных побед и проиграв один раз решением. Уже в феврале 2019-го он дебютировал в профи-ММА, одержав победу на турнире лиги Cage Warriors (CW). Благодаря успешному старту промоушен сразу же предложил ирландцу долгосрочный контракт.

В итоге за два с лишним года Гэрри проделал путь от неизвестного дебютанта до чемпиона промоушена. За это время он добыл семь побед в семи противостояниях, одолев опытных соперников, включая экс-бойца UFC из Швеции Ростема Акмана.

В ноябре 2021-го он дебютировал в UFC. К текущему моменту он выиграл решением Дэриана Викса и Габриэля Грина, а также нокаутировал Джордана Уильямса, Кенана Сонга и Даниэля Родригеса. За яркий финиш в поединке с Родригесом на прошлых выходных Иэн получил бонус за лучшее выступление вечера в виде 50 тысяч долларов США. Пока серьезных топов в соперниках у Гэрри не было, но смотрится парень очень уверенно. Видно, что этот файтер пришел в UFC не просто ради участия в турнирах. 

Что касается Рахмонова, то они с Гэрри здорово ладят. Их объединил зал Kill Cliff FC в США, где они не просто тренируются под одной крышей, но и спаррингуют друг с другом:

А перед последним боем Шавката с американцем Джеффом Нилом именно Гэрри дал напутственные слова казахстанцу в подтрибунном помещении. На том турнире Гэрри добыл победу в предварительном карде, а Рахмонов бился в главной части вечера:

Сам ирландец признает, что у него прекрасные отношения с Рахмоновым, а также с еще несколькими бойцами дивизиона, включая чемпиона Леона Эдвардса. В частности, Гэрри заявил, что в дивизионе хватает других бойцов, и он будет рад, если в UFC решат пока не сводить его со своими приятелями.

В интервью Sportskeeda Иэн оценил свои шансы одолеть Рахмонова в поединке: "Если ты спросишь у Шавката Рахмонова (могу ли я победить его в стойке)? Он точно скажет "да". Вот в чем дело. Мир не знает, каков я в борьбе. Все говорят, что я ударник. Завали меня на землю и задуши. Попробуй, если сможешь". Этими словами ирландец намекнул на то, что его потенциал и возможности в борьбе все еще неизвестны даже ему самому.

В полусреднем весе лишь у двоих бойцов есть серия в пять побед подряд под эгидой UFC, и она принадлежит именно Рахмонову и Гэрри. Это новое поколение топовых представителей дивизиона, и их соперничество в будущем, несмотря на хорошие человеческие отношения, вполне возможны.

Также отметим, что Гэрри женат на известной английской журналистке Лейле Анне-Ли. Она тоже напрямую связана со спортом. К примеру, 40-летняя супруга бойца была одной из ведущих на церемонии открытия летних Олимпийских игр-2012, вела церемонию The Best FIFA несколько лет назад, ездила на чемпионаты мира по футболу со своими эфирными передачами, а также работает над шоу UFC Connected. В октябре прошлого года у пары родился сын, которого назвали Леандро Вегасом

Вместе с супругой он даже анализирует свои прошедшие поединки:

Теперь можно сказать, что в весе Рахмонова появился еще один голодный боец, не имеющий поражений. Говорить об их противостоянии рано, тем более они хорошо общаются друг с другом и в жизни, и в соцсетях, но все же такой прогресс Гэрри должен будет встряхнуть полусредний дивизион.

Отметим, что в мартовском интервью нашему YouTube-каналу Рахмонов назвал Гэрри хорошим парнем и бойцом, которому еще нужно прибавить в борьбе. Как сказал Номад, пока о бое с ним говорить преждевременно, однако в будущем, если их встреча будет логичной, то никаких проблем с организацией поединка не возникнет. 

Фото: Cage Warriors, UFC©️

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Ирландия Чимаев Хамзат МакГрегор Конор

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