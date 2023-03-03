"Идет стадия переговоров". Президент лиги Naiza высказался о турнире UFC в Казахстане

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала высказался о проведении турнира UFC в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Нам интересен такой турнир в Казахстане. Это будет большой рост для индустрии MMA Казахстана, потому что мы увидим много новых процессов, новые знакомства, соответственно, некоторые наши бойцы смогут выступить на этом ивенте. Мы уже разговаривали об этом, и с той стороны люди не против. Сейчас идет стадия переговоров", - заявил он в интервью "Курсиву".

Отметим, что первый турнир самого престижного промоушена мира в Казахстане должен был пройти в 2020 году. Но он не состоялся из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году Карабала заявил о возможных сроках проведения турнира UFC в Казахстане.

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