Я хочу забрать титул UFC, весь Казахстан ждет - Рахмонов о бое c Мухаммадом

Непобежденный казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов (18-0) прокомментировал получение титульного поединка UFC, передает Vesti.kz.

8 декабря Рахмонов проведет чемпионский бой против американца палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-3-0-1) на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

"Конечно, я очень рад. Потому что это честь для меня - представлять Казахстан. Все фанаты ждут, весь Казахстан ждет титул UFC. Я дошел до титула, остался один шаг, надо выиграть бой и стать чемпионом. Я сделаю все, что в моих силах. Хочу порадовать болельщиков и свою команду. В бою будет ясно, кто из нас сильнее. Но я хочу забрать титул", - заявил Рахмонов в интервью NAIZA TV.

Для Белала это будет первая защита титула, который он завоевал в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22-4).

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это будет первый бой в 2024 году.