Хамзат Чимаев сцепился с президентом UFC перед боем в Абу-Даби

Боец UFC Хамзат Чимаев поспорил с президентом промоушена Даной Уайтом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fightnews.info.

Напомним, что Камару Усман заменит Пауло Косту в бою с Чимаевым на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет 21 октября.

Хамзат Чимаев: "Парень ушел домой. Он обо*рал себя. Приведите сюда этого парня, я его тр*хну".

Дана Уайт: "Я знаю, что сейчас это непопулярный ответ и что Коста может быть занозой в заднице, но сейчас у него действительно серьезная травма".

Хамзат Чимаев: "Будь честен, он обо*рался. Вот почему его прятали по отелях от меня".

Дана Уайт: "Коста серьезно травмирован и должен позаботиться о своем локте. У него стафилококковая инфекция. Все законно. Послушай, если бы это было не правомерно, я был бы первый кто сказал об этом. Все абсолютно законно. Этот парень серьезно травмирован".

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