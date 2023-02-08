Хамзат Чимаев бросил вызов экс-чемпиону UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к бывшему чемпиону UFC в среднем весе австралийцу Роберту Уиттакеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Хороший парень против плохого парня. Давай сделаем так, чтобы это случилось", - написал Чимаев.
Напомним, что в сентябре 2022 года Чимаев провалил взвешивание перед боем с Нейтом Диасом в рамках турнира UFC 279. Поединок отменили, дав в соперники Хамзату Кевина Холланда, которого тот победил удушающим приемом в первом раунде.
32-летний Роберт Уиттакер в сентябре прошлого года одержал победу над Марвином Веттори. Ранее австралиец предпринял неудачную попытку лишить титула Исраэля Адесанью, но по итогам пяти раундов проиграл ему единогласным решением судей.
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