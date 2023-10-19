Хамзат Чимаев адресовал грозное послание Камару Усману

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к американцу нигерийского происхождения Камару Усману, с которым подерется в соглавном событии турнира UFC 294, сообщают Vesti.kz.

Ивент состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

"Я приду и разобью твое лицо! Я здесь ради победы. Я заберу свои деньги и буду счастлив. Уверен, что я лучший", - заявил Чимаев на пресс-конференции.

Изначально Чимаев должен был встретиться в лимите среднего веса с Паулу Костой, но бразилец перенес операцию на руке и не успевал восстановиться к поединку, в итоге его заменил Камару Усман.

Также сообщалось, что победитель противостояния Чимаев - Усман получит бой с чемпионом UFC с Шоном Стриклендом из США.

UFC 294 возглавит поединок чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева из России против австралийца Александра Волкановски, который на коротком уведомлении заменил получившего травму бразильца Чарльза Оливейру.

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