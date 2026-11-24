Турнир UFC, который по многочисленным слухам пройдёт в Казахстане в следующем году, наделал много шума. Фанаты уже визуализируют кард возможного ивента, подбирают соперников казахстанцам и задумываются над тем, кого ещё могут подписать под дебют в нашей стране. Корреспондент Vesti.kz перечислил нескольких бойцов из Казахстана, которые могут заинтересовать американский промоушен.

Несколько дней назад появилась информация, что 1 мая 2027 года планируется первый в истории Казахстана турнир UFC. Ряд источников объединились во мнении, что ивент примет Almaty Arena в Алматы, хотя в качестве подходящей локации упоминалась и столичная "Барыс Арена". Пока официально никаких деталей нет, и всё это на уровне слухов, которых стало так много, что во всё это верится уже всерьёз. К концу месяца более подробную информацию по этой теме обещал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Ветераны хотят в UFC. Но пустят ли их?

Эти новости активизировали казахстанских бойцов, многие из которых намекнули на своё желание подраться на домашнем ивенте либо вообще говорили об этом напрямую. Известные отечественные файтеры, среди которых Куат Хамитов (26-9-1) и Кайрат Ахметов (28-2), а также бывшие бойцы UFC Жалгас Жумагулов (19-9-0-1) и Дамир Исмагулов (26-3) уже дали понять, что готовы к этому вызову. Также своё желание изъявил Дастан Амангельды (12-1).

Но нужно понимать, что UFC - это лучшая лига мира, со своими стандартами и правилами. Подписывают они бойцов только в том случае, если видят в этом определённый потенциал (спортивный, финансовый, маркетинговый и не только).

Разовый контракт на один бой в лиге никому не дают, тут только долгосрочное соглашение минимум на четыре поединка. Но Исмагулову уже 35, Хамитову и Жумагулову - по 38, а Ахметову вовсе 39. Только Амангельды ещё не перешёл в разряд ветеранов, ведь ему 30 лет.

Жумагулов имеет больше шансов, но его слова могут сыграть против него

Как ни странно, но здесь самые большие шансы попасть в UFC именно у Жумагулова. Он уже много лет, после своего ухода из UFC в 2023 году, говорил о том, что с промоушеном у него есть договорённость: если он выиграет несколько боёв, то его вернут обратно.

В итоге ситуация затянулась: Жумагулов успешно подрался в NAIZA, затем стал чемпионом европейского OKTAGON, в сумме одержал пять побед и ни разу не проиграл. У него есть медийка, и не только в Казахстане, ведь под конец своего пути в UFC его стали узнавать и заокеанские фанаты, чему поспособствовал образ с необычной причёской.

И если договорённости с UFC действительно имеют силу, то у Жалгаса есть определённые шансы получить ещё один контракт для камбэка. Тем более в клетке он всегда готов рубиться и показывать зрелище, да и чемпионский опыт в OKTAGON свидетельствует о том, что он всё ещё опасен.

Однако недавние публичные выступления Жумагулова могут отговорить UFC от этой идеи. Недавно казахстанец намекал, что уже не видит особого смысла в боях, жаловался, что в OKTAGON ему не дают интересных соперников, из-за чего он в итоге оставил пояс и покинул лигу. Ещё он говорил о том, что ему уже сложно гонять вес на 57 килограммов, и это серьёзный знак - выдержит ли Жако ещё один забег по контракту? Тем более в категории легчайшего веса он будет заметно меньше соперников.

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Почему Хамитова, Исмагулова и Ахметова не стоит ждать в UFC?

Каждый из них может быть записан в легенды казахстанского ММА. Хамитов и Ахметов - настоящие символы единоборств, они делали этот вид спорта узнаваемым тогда, когда о нём в Казахстане ещё толком не говорили. Сейчас оба продолжают выступать, причём в одной из самых конкурентных лиг мира - АСА.

Но возраст есть возраст. Дерутся они уже не так часто. Пусть в Казахстане они и звёзды, особенно Куат, но за границей на большой арене далеко не все их знают. Даже в сравнении с узнаваемостью Жумагулова.

А Исмагулов - первый казах, который показал себя в UFC как бойца, который готов доминировать и побеждать. Серия из пяти побед подряд в одном из самых опасных дивизионов в своё время - показатель мощный. Однако Дамир так и не стал большой личностью в UFC - языковой барьер и скромность не дали ему раскрыться за западе, а отсутствие досрочных побед точно не увеличивало количество подписчиков в соцсетях.

Да и тяжёлая травма, из-за которой он не дерётся уже полтора года - огромный минус. Тут одного лишь бэкграунда в UFC с рекордом 5-2 может не хватить.

Что касается Амангельды, то он был чемпионом NAIZA в легчайшем весе, а затем выиграл два боя решением в OKTAGON. Но он не особо впечатлил местную публику, а последний поединок провёл в казахстанском Alash Pride FC. Его не назовёшь молодым бойцом, каждый второй бой он завершает решением, а на международной арене у него не так много опыта. Поэтому сложно сказать, чем он может заинтересовать матчмейкеров.

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Есть яркие бойцы с хорошим международным опытом, к примеру Саламат Исбулаев (10-1) или Нурхан Жумагазы (12-1). Но именно эти варианты, пусть данные бойцы и тянут на приглашение в UFC с точки зрения своих навыков, вряд ли можно назвать подходящими.

Дело в том, что у них есть действующие контракты с другими крупными лигами, где они уже находятся в топе претендентов. Исбулаев дерётся в полулёгком весе американской PFL, а Жумагазы - в лёгком дивизионе японского RIZIN.

Обе организации вкладываются в раскрутку этих бойцов и их продвижение, поэтому крайне маловероятно, что стороны свернут с намеченного курса. В конечном итоге у них и так будут шансы попасть в UFC другими путями, и это будет зависеть от их результатов в будущем.

Самый реальный вариант - чемпион из лёгкого дивизиона с 10-0

23-летний Саят Абдуали (10-0) может считаться одним из самых идеальных кандидатов на подписание. Он чемпион лиги OCTAGON с девятью досрочными победами. В весе до 70 килограммов в UFC казахстанцев не было со времён Исмагулова, и пора бы уже разбавить этот дивизион представителем нашей страны.

Увеличивает его шансы и то, что его интересы представляет Нураддин Садыков - президент лиги OCTAGON и тот человек, который ведёт переговоры о проведении турнира UFC в Казахстане.

Поэтому здесь совпадает всё: идеальный рекорд, чемпионский опыт, весовая категория, в которой нет казахстанцев, связь менеджера с руководством UFC.

Ещё один боец в наилегчайший вес Алмабаева и Идриса?

Так сложилось, что в казахстанском ММА самым ходовым является вес так называемых "мухачей" - до 57 килограммов. Ярких проспектов в этом весе тоже хоть отбавляй. Один из них - Кайсар Жаугашар (8-0).

Чемпион лиги OCTAGON с "чистым" рекордом, который завершил досрочно все поединки (четыре нокаута и столько же сабмишенов). У него уже есть американская виза, и недавно он секундировал своего старшего товарища Асу Алмабаева (24-4) в UFC.

Кайсару всего 22 года. Он ярко начал свою профессиональную карьеру. У него есть все шансы стать бойцом мирового уровня. И тут для него преимущество тоже в том, что он связан с лигой OCTAGON и лично с Садыковым. Плюс у Жаугашара яркий образ - он является фанатом аниме, в частности - "Наруто". Его даже называют так, и это может понравиться многочисленной армии фанатов аниме и ММА со всего мира.

Однако есть и подводный камень в виде того, что в наилегчайшем весе уже есть два других казахстанца - Алмабаев и Алиби Идрис (10-1-0-1). При этом во многих других дивизионах наших бойцов по-прежнему нет.

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Также добавим ещё три имени. Как вам Кожахмет Имангали (10-0), который является чемпионом российской лиги OPEN FC в лёгком весе? 25-летний файтер имеет преимущество в том плане, что он может драться в двух весах - и в лёгком, и в полулёгком.

К примеру, если в UFC заинтересуются кандидатурой Абдуали для 70 килограммов, то Имангали может предложить себя в дивизион до 66.

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27-летний(8-2) - боец с чемпионским опытом в OCTAGON, у которого сейчас восемь побед подряд, семь из которых - досрочные. Его можно назвать настоящим хайлайтом, так как он выдавал красивейшие и редчайшие сабмишены "Перуанский галстук" и "Багги-чоук".

Сейчас Пшебельский находится в США, где тренируется в зале Kill Cliff FC с тренером Шавката Рахмонова (19-0). То есть он уже получил визу, уехал в США, тренируется со звёздами и легендами промоушена, такими, как Камару Усман, и ставит перед собой максимальные цели.

Его победная серия, чемпионский опыт и умение удивлять публику редкими приёмами может заинтересовать UFC. Однако не будем забывать, что в 77 килограммах Казахстан в UFC представляют двое бойцов - Рахмонов и Николай Веретенников (14-8). Так что здесь проблема похожа та же, с которой потенциально может столкнуться и Жаугашар.

И, напоследок, 29-летнийиз категории до 61 килограммов. Он уже дрался в UFC, а после истечения контракта с лигой нигде не выступал. Да, в UFC у него всего одна победа при трёх поражениях. Зато какая! Нокаутом за 64 секунды над, которого никто ранее и позже не вырубал.

Плюс именно он первым отправил в нокдаун Умара Нурмагомедова, выйдя на замену на коротком уведомлении. Ни в одном из поединков он не показывал себя скучно, ведь у него взрывная мощь в руках, которая в любой момент может отправить соперника в глубокий сон.

После того, как с ним не продлили контракт, многие отметили, что это было несправедливо, так как рекорд 1-3 не показывает реальный уровень Алмахана, а в соперниках у него были далеко не самые проходные бойцы. Поэтому, быть может, Садыкову и Саяту Абдрахманову удастся убедить UFC вернуть его в свои ряды? Тем более под домашний ивент.

Сколько бойцов из Казахстана могут подраться дома?

Сейчас на контракте с UFC пять казахстанцев - Рахмонов, Алмабаев, Идрис, Веретенников и Дияр Нургожай (13-2). Каждого из них можно увидеть на домашнем ивенте. Были даже слухи, что Шавкат может вернуться как раз под это событие, возглавив исторический турнир.

Алмабаев - одна из крупнейших звёзд спорта в Казахстане, и логично будет дать ему бой на этом турнире. Идрис тоже будет не против выступить перед родной публикой, а Нургожай уже изъявил это желание после победы нокаутом на турнире в Катаре в прошлые выходные.

Веретенникова такая перспектива тоже может взбодрить, ведь он уже много лет живёт в США, и возвращение домой с таким большим поводом было бы очень символично. Пока же он дрался только на американских ивентах.

Увидеть всех пятерых на домашнем турнире UFC реально в теории, но вряд ли такое случится на практике. Для этого должно многое совпасть. Да и насколько это будет логично с точки зрения зрительского интереса? Получается, что в таком случае казахстанские болельщики будут несколько месяцев ждать боёв своих соотечественников, затем они все подерутся в один вечер, а потом вновь долгое ожидание?

Поэтому в идеале будет вариант с поединками трёх казахстанцев, которые уже на контракте, а также ещё с двумя нашими бойцами, которых могут подписать под дебют на этом ивенте. В сумме получится как раз пять казахстанцев, и это было бы масштабнейшим событием для единоборств в нашей стране.

Надеемся, что все эти новости не останутся на уровне слухов и приведут к позитивным официальным заявлениям. Турнир UFC в Казахстане - это не только развитие наших единоборств, но и инвестиция в туризм и мировой статус страны.

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