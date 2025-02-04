Стало известно, когда и где в Казахстане может состояться турнир американского промоушена по смешанным единоборствам (MMA) UFC, передают Vesti.kz.

UFC может провести турнир в Алматы

По информации источника, мероприятие планируют организовать в первый день мая 2027 года. При этом официального подтверждения даты и места проведения турнира пока не поступало.

"Турнир UFC в Казахстане планируют на 1 мая, пройти он в должен в Алматы", - сообщает Telegram-канал "Вестник MMA".

Ранее министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов подтвердил, что страна ведет переговоры с UFC о проведении турнира в 2027–2028 годах. По его словам, основные подготовительные вопросы уже проработаны, а итоги переговоров планировалось озвучить в конце ноября.

UFC уже пытался провести турнир в Казахстане

Промоушен Даны Уайта рассматривал возможность организации турнира в Казахстане еще в июне 2020 года. Тогда мероприятие Fight Night планировалось провести на стадионе "Астана Арена", однако планы пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время в UFC выступают пятеро казахстанских бойцов: Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Дияр Нургожай, Николай Веретенников и Алиби Идирис.

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