Хабибу поставили синяк под глазом. Он обратился к фанатам
©instagram.com/khabib_nurmagomedov
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в сторис своего Instagramопубликовал фото с синяком под глазом, сообщают Vesti.kz.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в сторис своего Instagramопубликовал фото с синяком под глазом, сообщают Vesti.kz.
Вероятно, Нурмагомедов получил синяк в спарринге, видео с которого также опубликовал в соцсетях.
"Может это значит, что я старею?" - задался вопросом Хабиб, написав его на фото.
Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Бывший чемпион UFC в легком весе. Также был внесен в Зал славы UFC.
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