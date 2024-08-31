Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Вчера 18:15
 

Хабибу поставили синяк под глазом. Он обратился к фанатам

  Комментарии

Поделиться
Хабибу поставили синяк под глазом. Он обратился к фанатам ©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в сторис своего Instagramопубликовал фото с синяком под глазом, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в сторис своего Instagramопубликовал фото с синяком под глазом, сообщают Vesti.kz.

Вероятно, Нурмагомедов получил синяк в спарринге, видео с которого также опубликовал в соцсетях.

"Может это значит, что я старею?" - задался вопросом Хабиб, написав его на фото.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Бывший чемпион UFC в легком весе. Также был внесен в Зал славы UFC.

Нурмагомедов Хабиб UFC MMA

Реклама

Живи спортом!