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Хабибу готовы заплатить 440 миллионов за прощальный бой

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в прошлом году.

Хабибу готовы заплатить 440 миллионов за прощальный бой
Хабиб Нурмагомедов. Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив©
Новости спорта Смешанные UFC
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал, готова ли лига заплатить непобежденному чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову более 440 миллионов рублей за поединок в их организации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов предложить любые деньги за бой в АСА.

"Готовы ли Хабибу заплатить 440 миллионов рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти деньги есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно. В данном случае сам глава республики об этом говорит. Конечно, лига будет готова эти деньги заплатить, потому что это громкое событие - прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Это событие можно было преподнести очень громко", - приводит слова Бадаева Sport24 со ссылкой на новый выпуск шоу "ХукВам".

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи. Он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

Напомним, что в Алматы пройдет турнир по ММА с участием Хабиба. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC MMA

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