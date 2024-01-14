Хабиб возобновит карьеру? Тренер сделал эмоциональное заявление

На днях поползи слухи о том, что экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру и выступит на супертурнире UFC 300, который состоится 13 апреля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Хабиб Нурмагомедов близок к возобновлению карьеры в весе Рахмонова

На слухи отреагировал экс-тренер Хабиба Хавьер Мендес:

"Прекратите всю эту чушь о камбэке Хабиба. Прекратите выдумывать, что я его к чему-то готовлю. Не было ничего такого. Мы даже не обсуждали это, не обсуждали тренировки. Ни разу не обсуждали. Если Хабиб что-то сказал, то так оно и будет. Он верен своему слову. И ему нравится, что теперь он может много времени проводить с семьей. Он даже не тренирует, не секундирует. Драться он точно никогда больше не будет.

Насколько я знаю, он никогда не думал о том, чтобы вернуться. Не думал ни о боях, ни о подготовке. Мы работали вместе, но только над кардио. Никаких тренировок по кикбоксингу или ММА. Так что хватит устраивать кликбейт на имени Хабиба. Надеюсь, всем все понятно?", - приводит его слова vRINGe.com.