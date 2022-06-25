Хабиб обратился к своему брату перед турниром UFC с участием казахстанцев

Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова перед его следующим боем в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир UFC состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США), в рамках которого Умар встретится против американца Нэйта Манесса.

"Братишка, это твое время, делай, а мы рядом", - написал Хабиб в Instagram.

Напомним, в этом турнире выступят два казахстанских бойца - Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. Рахмонов проведет бой против американца Нила Мэгни, а Морозов подерется с бразильцем Раулианом Пайвой. Также в клетку выйдет казах из Китая Сайран Нурданбек, противостоять ему будет Ти Джей Браун из США. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

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Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:



И Сергея Морозова:

