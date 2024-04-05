Хабиб Нурмагомедов выступил с обращением

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Россиянин обратился к своим фанатам и дал совет. Его пост за час собрал более 80 тысяч лайков, а на страницу Хабиба в Instagram подписаны 36,7 миллиона человек.

"Осознание того, как быстро летит время... Берегите свое время", - говорится в его сообщении.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Был внесен в Зал славы UFC.

Ранее был назван боец, который мог победить Хабиба, подробности - здесь.