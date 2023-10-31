Хабиб Нурмагомедов раскрыл секрет своего успеха

Российский боец смешанных единоборств (MAA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, за счет чего добился больших высот в ММА, сообщают Vesti.kz.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Он остался непобежденным в октагоне, где одержал 29 побед в 29 боях. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в 2018 году, после чего три раза защитил титул.

"Это был 2012 год, и тогда я сказал Даниэлю Кормье, что стану чемпионом. У меня будет 10–0 в UFC, я буду непобежденным. Я не буду называть сумму, но я сказал Кормье, за какие гонорары я буду биться. Он ответил, что это невозможно и что никому не платят такие деньги в этом виде спорта. И через шесть лет все это осуществилось.

Здесь очень важна ментальная составляющая, очень важно по‑настоящему верить в это. Если у человека чемпионский менталитет, если он действительно живет этим, если это в его сердце, если он сфокусирован и готов пожертвовать ради этого своим временем, то успех неизбежно придет. Нужно просто терпение и упорство. Именно этому я следовал всю свою жизнь с самого детства. Впервые я оказался на матах в три‑четыре года. Я тренировался всю жизнь", - цитирует Хабиба "Матч ТВ".