Хабиб Нурмагомедов назвал самый сложный бой Ислама Махачева

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой бой Ислама Махачева считает самым сложным. По его мнению, это был поединок против Алекса Волкановски.

"Это был самый сложный бой. Для меня это было эмоционально сложно, потому что тяжелый бой, вдали от родины. Акклиматизация, на восстановление дали на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Для Ислама это было очень важно. Когда у тебя есть на 11 часов больше на восстановление, ты можешь поспать и еще раз покушать, набрать еще два-три килограмма. Тяжелый момент был, я все это понимал.

Еще часовой пояс - Австралия и так далее. Это не отмазки, я просто привожу факты, почему я переживал. Ну и меня в первый раз в жизни не было рядом", - сказал Нурмагомедов в Gorilla Fighting.

Напомним, 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Махачев проведет реванш против бразильца Чарльза Оливейры, которого победил в год назад, завоевав пояс, ранее принадлежащий Хабибу.

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