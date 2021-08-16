Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал нигерийца Камару Усмана лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"С лучшим бойцом мира P4P на мероприятии в Дубае", - написал Хабиб в своем Instagram, опубликовав фото с Усманом.

Напомним, что в смешанных единоборствах Усман провел 20 боев, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин выиграл все 29 боев в ММА.

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