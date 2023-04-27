Хабиб дал совет сбежавшему от Рахмонова бойцу UFC

Полусредневес UFC Белал Мухаммад рассказал, что на данный момент он на 13 фунтов тяжелее своего обычного веса. Однако американец палестинского происхождения уверен, что к бою против бразильца Гилберта Бернса сделает необходимый вес, передают Vesti.kz.

Их поединок состоится 6 мая в рамках турнира UFC 288 в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США). При этом он будет рассчитан на пять раундов вместо традиционных трех. Мухаммад отметил, что это было сделано по его просьбе и совету Хабиба Нурмагомедова.

"На самом деле я разговаривал с Хабибом Нурмагомедовым, и он сказал: "Брат, я думаю, тебе следует провести пять раундов". Я подумал: "Это хорошая мысль". Моя команда знает, на что я способен. Я парень, который становится сильнее по мере того, как раунды становятся длиннее. Когда большинство парней начинают ломаться и устают, это дает мне больше топлива и больше энергии", - приводит слова Белала ESPN.

Напомним, ранее бой Мухаммада против Шавката Рахмонова находился в разработке. Но Белал не захотел выходить в октагон против казахстанского файтера.

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