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"Гроза казахов" в UFC бросил вызов Асу Алмабаеву

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"Гроза казахов" в UFC бросил вызов Асу Алмабаеву ©IG/asu_zulfikar57

Боец наилегчайшего веса UFC из США Чарльз Джонсон (17-6), занимающий 13-е место в рейтинге дивизиона, включил казахстанца Асу Алмабаева (21-2) в число соперников, с которыми хотел бы сразиться в ближайшем будущем, передает Vesti.kz.

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Боец наилегчайшего веса UFC из США Чарльз Джонсон (17-6), занимающий 13-е место в рейтинге дивизиона, включил казахстанца Асу Алмабаева (21-2) в число соперников, с которыми хотел бы сразиться в ближайшем будущем, передает Vesti.kz.

Один из подписчиков в соцсети Х спросил Чарльза о следующем оппоненте. В ответ на это Джонсон назвал трех бойцов, среди которых оказался и Алмабаев.

"Асу Алмабаев, Алекс Перес, Стив Эрцег или любой из топ-10", - заявил Чарльз.

Напомним, что Джонсон в феврале этого года нанес поражение единогласным решением судей казахстанцу Азату Максуму (15-1), а в ноябре 2022 года раздельным решением взял верх над его соотечественником Жалгасом Жумагуловым (17-9).

Добавим, что Алмабаев идет на серии из четырех побед в UFC. Он ни разу не проиграл в промоушене. Сейчас казахстанец занимает седьмое место в рейтинге наилегчайшего веса.

Алмабаев Асу UFC MMA Казахстан Актобе Жумагулов Жалгас Максум Азат

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