Готов выйти против Хабиба, после того, как побью Махачева - Чарльз Оливейра

Бразильский боец Чарльз Оливейра заявил, что готов провести бой с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, если победит его соотечественника Ислама Махачева, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Мне было бы интересно провести бой с Хабибом. Я его очень уважаю, он многого добился в спорте. Думаю, этот поединок был бы интересен всему миру. Но нужно уважать его решение завершить карьеру. Если после того, как я побью Ислама, он захочет вернуться и сразиться со мной, я буду готов", - заявил бразилец на пресс-конференции.

Напомним, поединок Оливейры против Махачева состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби на турнире UFC 280. Ранее этот пояс принадлежал Нурмагомедову, который завершил карьеру в октябре 2020 года непобежденным. Хабиб одержал 29 побед в 29 боях. В мае Оливейра не уложился в вес перед титульным поединком, из-за чего был лишен пояса в легком весе.

Накануне казахстанский боец легкого веса Дамир Исмагулов сделал заявление, где сказал, что готов выступить на UFC 280 в Абу-Даби или выйти на замену любому легковесу, в том числе вместо Оливейры или Махачева.

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