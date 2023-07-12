Глава казахстанкой лиги высказался о дебюте Азата Максума в UFC

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала высказался о дебютном бое Азата Максума (16-0) в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца будет американец Тайсон Нэм (21-13-1). Противостояние состоится 15 июля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для казахстанца это будет первый бой в UFC, а для американца уже восьмой.

"Нэм - это достаточно серьезная оппозиция для Азата Максума. Этот бой станет для него проверкой на высоком уровне, первое выступление на такой большой арене. Будем болеть за него", - цитирует главу лиги NAIZA.

Напомним, что на счету Максума 16 побед в 16 боях, 12 из которых досрочные.

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