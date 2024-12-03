Гэрри пообещал нокаутировать Рахмонова: даже назвал раунд

Непобежденный ирландский боец UFC Иан Гэрри (15-0), выступающий в полусреднем весе, пообещал нокаутировать казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

Их поединок состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) и станет со-главным событием турнира UFC 310.

"Я собираюсь выйти и удивить весь мир, победив того, кто никогда еще не проигрывал, самого грозного бойца в нашей весовой категории, - заявил Гэрри. - Я невероятно счастлив, что все так сложилось. Можно было бы рассуждать, что лучше бы мне иметь больше времени на подготовку, но на самом деле я лучше всего работаю, когда надо спешить. Шавкат невероятен, я уважаю его, но уверен, что смогу выйти и уложить его. Я знаю, что способен выйти и победить его и сделать это эффектно. Моя задача на UFC 310 - доказать, что я один из лучших в истории этого спорта, победив бойца, которого все боятся… Кто-то может сказать, что я сумасшедший, что у Шавката 18 досрочных побед и ни одного поражения, но у меня 15 побед и ни одного поражения, а сумасшедший - это просто человек, который способен заглянуть в будущее дальше других. Тренировки - это тренировки. Мы тренируемся, чтобы развиваться и совершенствоваться. Если Шавкат думает, что наш бой будет повторением давних тренировок, он очень серьезно ошибается… Думаю, он будет активен и агрессивен в начале боя. На протяжении первых двух раундов он будет пытаться разгадать меня. Но в третьем и четвертом я начну контролировать бой. Думаю, к четвертому раунду Шавкат выдохнется, у него не останется вариантов, и я найду способ досрочно победить его", - отметил Гэрри.

Напомним, что изначально Рахмонов должен был подраться на UFC 310 с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Их бой должен был возглавить номерной турнир, но американец снялся из-за проблем со здоровьем.