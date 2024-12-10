Гэрри "дали" реванш с Рахмоновым

Автор американского Youtube-канала MMA Joey поделился мнением о поединке казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова и ирландца Иэна Гэрри, передает Vesti.kz.

Их поединок состоялся 8 декабря в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Рахмонова единогласным решением судей со счетом 48:47, 48:47, 48:47.

"Шавкат Рахмонов с трудом вырвал победу у Иэна Мачадо Гэрри. Это был потрясающий бой, но давайте будем честны: Гарри перебил его, переиграл в борьбе, нанес больше урона, превосходил по кардио и был ближе к тому, чтобы закончить бой досрочно. Шавкат выиграл битву, но война еще не окончена", - написал автор.

Изначально соперником казахстанца должен был быть Белал Мухаммад, но чемпион полусреднего веса снялся из-за проблем со здоровьем. В итоге на замену Мухаммаду вышел Гэрри, который потерпел первое поражение в карьере с 15-ю победами. При этом, Рахмонов остается непобедимым, с 19-ю победами.