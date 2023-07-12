"Феномен" из UFC объявил о завершении карьеры после поражения за 55 секунд

Бывший претендент на временный титул UFC в легком весе американец Кевин Ли объявил о завершении карьеры, сообщают Vesti.kz.

"Короче говоря, я решил уйти из ММА и UFC. В жизни есть нечто большее, чем бои. Прошло 12 лет, 12 долгих лет, когда я старался быть лучшим бойцом, которым только мог. Было много тяжелой работы и много самоотверженности с моей стороны в попытках стать лучшим бойцом в мире. Когда я оглядываюсь назад, то вижу, что у меня была адская карьера", - сказал Ли в видеообращении в Instagram.

В своем последнем поединке, состоявшемся в июле 2023 года на турнире UFC on ESPN 48, Ли потерпел поражение от Рината Фахретдинова удушающим приемом на 55-й секунде первого раунда. В феврале текущего года 30-летний американец подписал новый контракт с сильнейшей лигой мира, которую покинул в 2021 году на серии из двух поражений.

В марте 2022 года на турнире Eagle FC 46 американец выиграл у Диего Санчеса единогласным решением судей.

Ли дебютировал в ММА марте 2012 года, когда одержал победу над Левисом Лэбри единогласным решением судей на турнире Instinct MMA. В активе 30-летнего Ли ("Феномен Мотауна", The Motown Phenom) 19 побед и восемь поражений.

В октябре 2017 года Ли предпринял попытку завоевать временный чемпионский пояс UFC в легком весе, уступив удушением треугольником в третьем раунде Тони Фергюсону.

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