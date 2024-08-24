Евлоева подозревают в употреблении допинга

35-летний американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг в социальных сетях обвинил российского спортсмена Мовсара Евлоева в употреблении допинга, передают Vesti.kz.

"Я на 100% уверен, что ты, Мовсар, сидел на чем-то и все еще на нем. Ты слишком много говоришь, что только подтверждает мою информацию. Но это нормально. Когда ты поймёшь, что этого недостаточно, чтобы победить меня, ты будешь размышлять до конца своих дней, а стоило ли оно того и зачем ты вообще попытался сделать это", — написал Стерлинг в социальной сети Х.