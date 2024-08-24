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Евлоева подозревают в употреблении допинга

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Евлоева подозревают в употреблении допинга ©UFC

35-летний американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг в социальных сетях обвинил российского спортсмена Мовсара Евлоева в употреблении допинга, передают Vesti.kz

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35-летний американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг в социальных сетях обвинил российского спортсмена Мовсара Евлоева в употреблении допинга, передают Vesti.kz

"Я на 100% уверен, что ты, Мовсар, сидел на чем-то и все еще на нем. Ты слишком много говоришь, что только подтверждает мою информацию. Но это нормально. Когда ты поймёшь, что этого недостаточно, чтобы победить меня, ты будешь размышлять до конца своих дней, а стоило ли оно того и зачем ты вообще попытался сделать это", — написал Стерлинг в социальной сети Х. 

 Ранее издание MMAJunkie сообщало, что бой между Евлоевым и Стерлингом состоится 5 октября в городе Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307.

Отметим, что ранее интересы Евлоева представлял казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

Евлоев Мовсар UFC MMA

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