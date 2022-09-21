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"Это повлияло на результат". Названа причина поражения Агаповой в UFC

"Это повлияло на результат". Названа причина поражения Агаповой в UFC
©UFC

Редактор сайта mma.uno Стив Дункан в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о поражении казахстанки Марии Агаповой (10-4) от канадки Джиллиан Робертсон (11-7). Эксперт оценил ее перспективы и отметил мастерство ее соперницы.

Бой, прошедший на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США), завершился победой Робертсон сабмишеном во втором раунде

"Агапова - очень яркий боец. Она показывает зрелищные бои. В этот раз все было неплохо, но Джиллиан удалось выжить и поймать свою соперницу. Казахстанке не хватило концентрации. Создалось ощущение, что она слишком много сил потратила в первые минуты поединка. Канадский боец имеет очень хорошие навыки борьбы, что она и продемонстрировала. А у Агаповой создалось ощущение, что была плохая функциональная подготовка. Она не выглядела свежей. Возможно, это и повлияло на результат", - отметил Дункан.

После боя Агапова сделала заявление и раскрыла свои дальнейшие планы.

Напомним, до этого 25-летняя Агапова выиграла два боя в UFC, а еще в двух потерпела поражение.

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Метки:
Агапова Мария Казахстан UFC

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