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"Есть Рахмонов". Эксперт намекнул на несправедливость в рейтингах UFC

"Есть Рахмонов". Эксперт намекнул на несправедливость в рейтингах UFC
©UFC
Новости спорта Смешанные UFC

Редактор известного ММА-портала Sherdog Джей Петтри не согласен с системой подсчета рейтингов в UFC. Об этом он заявил на своем аккаунте в Twitter, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эксперт отметил, что не понимает, за какие заслуги в топ-15 рейтинга полусреднего веса вернулся экс-чемпион организации Робби Лоулер (28-15-0-1), идущий на серии из четырех поражений кряду.

"Лоулер не выиграл ни одного боя с 2017 года, но у него есть место в рейтинге? Кто не любит Лоулера, но все же, не кажется ли вам, что это место должно было достаться кому-то из тех, кто побеждал недавно? У Джеймса Краузе уже 4-0 в полусреднем весе UFC, также есть Мишел Перейра, Макс Гриффин и Шавкат Рахмонов, которые идут на победной серии", - отметил Петтри.

Напомним, что у представителя Казахстана Рахмонова две досрочные победы в двух выступлениях под эгидой UFC. Всего на его счету 14 боев в карьере, и каждый из них Шавкат выиграл финишем. 

 

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Караганда

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