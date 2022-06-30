"Еще сможет удивить". Морозова похвалили после второй победы в UFC

Журналист портала Mmadna.nl Марсел Дорф в беседе с корреспондентом Vesti.kz высоко оценил действия Сергея Морозова (18-5) в победном бою с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4). Эксперт назвал ключевой фактор успеха казахстанца в этой схватке.

Их бой, рассчитанный на три раунда, продлился все 15 отведенных минут и завершился победой Сергея единогласным решением судей - 29:28.

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"Это был очень близкий бой. Пайва смотрелся лучше в дебюте, а концовку эффективнее провел Морозов. Явного победителя нет, но, на мой взгляд, чуть лучше был казахстанец. Не самый зрелищный бой, но посмотреть было интересно. Я думаю, что Морозов еще сможет удивить. Он смог пересилить себя, найти резервы и добиться непростой победы. Думаю, что он еще проявит себя", - отметил Дорф.

Этот бой стал для Морозова последним по контракту с UFC, который, по словам его менеджера Саята Абдрахманова, подпишет новое соглашение с бойцом уже в ближайшее время. В четырех поединках в промоушене 33-летний казахстанец одержал две победы решением - над Халидом Тахой и Пайвой, а также дважды проиграл удушением - Умару Нурмагомедову и Дугласу Сильве де Андраде.