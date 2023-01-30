Эксперт оценил шансы на проведение реванша Исмагулова с топовым бойцом UFC

Журналист портала mmadna.nl Марсел Дорф в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о реванше казахстанского бойца UFC Дамира Исмагулова (24-2) против россиянина Армана Царукяна (19-3).

Ранее Исмагулов объявил о возвращении в UFC и обратился к президенту промоушена с просьбой организовать реванш с Царукяном, которому Дамир уступил единогласным решением по итогам трех раундов в декабре 2022-го. Для казахстанца это поражение стало первым в американской лиге, тогда как ранее он выиграл все пять поединков.

В ответ Царукян назвал свои условия для проведения рематча.

"Я ожидал большего от их противостояния. Исмагулов проиграл этот поединок без вопросов. Царукян был лучше во всех компонентах. Для проведения реванша нужна интрига, в этой дуэли уже не осталось ничего интересного. Царукяну нужен бой с кем-то из топ-10, вероятнее всего, с Майклом Чендлером. В свою очередь Исмагулову нужно найти хорошего конкурентного соперника и добиться яркой победы. Тогда, возможно, ему удастся получить реванш.

Я думаю, что сам Царукян уже не видит смысла в бое с Исмагуловым. Так что реванш вряд ли состоится в ближайшее время", - отметил Дорф.

Отметим, что в рейтинге легкого веса UFC Царукян занимает восьмое место, а Исмагулов - 12-е.

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