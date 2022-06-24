Эксперт назвал преимущество Морозова перед боем в UFC

Британский аналитик портала thestatszone.com Эван Лавендер сделал прогноз на бой между казахстанцем Сергеем Морозовым (17-5) и бразильцем Раулианом Пайвой (21-4) в рамках предварительного карда турнира UFC Vegas 57, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Они оба лучше, чем можно предположить по их рекордам в UFC. Они настоящие таланты, и мы ожидаем очень захватывающий бой.

Пайва ухватится за любую возможность перевести бой в партер, но мы считаем, что сначала ему нужно будет потрясти Морозова на ногах. Пайва имеет небольшое преимущество, когда речь идет о дистанции, но Морозов имеет преимущество в силе и борьбе.

Поэтому казахстанец будет уверен, что ему удастся нанести лучшие удары на ногах и подчинить Пайву своей борьбой, и мы считаем, что это будет ключевым моментом. Поэтому мы отдаем предпочтение Морозову, но они оба непредсказуемы и подозрительно выносливы", - заявил эксперт.

Напомним, что поединок Морозов - Пайва пройдет в воскресенье, 26 июня, ориентировочно в 06:30 утра по времени Нур-Султана. В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

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