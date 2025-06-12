Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 14:51
 

Экс-соперник Рахмонова предсказал тотальное уничтожение в UFC

  Комментарии (1)

Поделиться
Экс-соперник Рахмонова предсказал тотальное уничтожение в UFC ©Турар Казангапов/Vesti.kz

Один из самых ярких бойцов UFC Иан Мачадо Гарри (16-1) высказался о предстоящем громком поединке между Камару Усманом (20-4) и Хоакином Бакли (21-6), сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Один из самых ярких бойцов UFC Иан Мачадо Гарри (16-1) высказался о предстоящем громком поединке между Камару Усманом (20-4) и Хоакином Бакли (21-6), сообщают Vesti.kz.

Ожидаемое противостояние станет главным событием турнира UFC on ESPN 69, который пройдет 15 июня.

"Выпады Бакли в мой адрес? Он просто находится в отчаянии. В этом все объяснение. На него грустно смотреть. Он мало кому интересен, поэтому он пытается выехать за счет упоминания других людей. Но ничего страшного, пусть делает что хочет.

Бакли против Усмана? Я думаю, он переедет Усмана. Это будет не просто победа, это будет тотальное уничтожение", - сказал Гарри в интервью bjpenn.com.

Напомним, в декабре 2024 года Гэрри на турнире UFC 310 уступил непобежденном казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0).


Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 12, мужчины
14 июня 20:00   •   не начат
Туран
Туран
(Туркестан)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Туран
Ничья
Женис
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!