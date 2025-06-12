Экс-соперник Рахмонова предсказал тотальное уничтожение в UFC

Один из самых ярких бойцов UFC Иан Мачадо Гарри (16-1) высказался о предстоящем громком поединке между Камару Усманом (20-4) и Хоакином Бакли (21-6), сообщают Vesti.kz.

Ожидаемое противостояние станет главным событием турнира UFC on ESPN 69, который пройдет 15 июня.

"Выпады Бакли в мой адрес? Он просто находится в отчаянии. В этом все объяснение. На него грустно смотреть. Он мало кому интересен, поэтому он пытается выехать за счет упоминания других людей. Но ничего страшного, пусть делает что хочет.

Бакли против Усмана? Я думаю, он переедет Усмана. Это будет не просто победа, это будет тотальное уничтожение", - сказал Гарри в интервью bjpenn.com.