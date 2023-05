Экс-чемпион устроил яркое шоу на битве взглядов перед UFC 288

Американский боец UFC Генри Сехудо устроил яркое шоу на битве взглядов со своим соотечественником Алджамейном Стерлингом, передают Vesti.kz.

Сехудо принес с собой подушки с изображением Стерлинга, Шона О'Мэлли и Александра Волкановски, выбросив их в сторону зрителей.

Их бой состоится 7 мая в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США) и станет главным событием ивента.

