Экс-чемпион UFC раскрыл правду об отношениях с Шавкатом Рахмоновым

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) рассказал о своих отношениях с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым (18-0), занимающим третью строчку рейтинга, сообщают Vesti.kz.

После того как бой Рахмонова с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом был сорван, появились слухи о том, что Усман может заменить Мухаммада в поединке за "временный" титул против Шавката. Однако некоторые скептически отнеслись к этой идее, поскольку оба бойца тренируются в одном зале во Флориде. Тем не менее, "Нигерийский кошмар" дал понять, что это не станет препятствием для их возможного поединка.

"Прежде всего, позвольте мне кое-что уточнить: мы с Шавкатом — не напарники по команде. Он приходит и тренируется в моем зале, где я занимался большую часть своей карьеры до последних четырех или пяти лет, и я все еще там тренируюсь. Это зал Генри Хуфта, теперь он называется Kill Cliff, но он не является моим однокомандником", - заявил Усман в эфире своего подкаста.

Напомним, Рахмонов должен был встретиться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе. Однако американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Теперь матчмейкеры находятся в поиске нового главного поединка.