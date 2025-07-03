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Экс-чемпион UFC проведет бой в Казахстане: соперник известен

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Экс-чемпион UFC проведет бой в Казахстане: соперник известен ©Zuffa LLC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-5) проведет поединок в Казахстане, передают Vesti.kz.

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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-5) проведет поединок в Казахстане, передают Vesti.kz.

Американский боец смешанных единоборств (ММА) выступит на турнире Alash Pride 110, который пройдет 25 июля в Шымкенте. Его соперником будет казахстанец Ержан Естанов (18-9). Поединок пройдет по правилам грэпплинга.

Напомним, Стерлинг был чемпионом UFC в легчайшем весе в 2021-2023 годах, проведя три успешные защиты титула.

Алджамейн является первым бойцом в истории UFC, который получил чемпионский пояс из-за дисквалификации соперника.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 21:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
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